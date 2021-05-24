Белорусским самолетам захотели закрыть доступ в европейские аэропорты

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал Евросоюз запретить самолетам белорусской авиакомпании «Белавиа» приземляться в аэропортах на территории стран ЕС. Об этом он написал в своем Twitter.

Он назвал «неприемлемой» принудительную посадку лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске. Политик также заявил, что задержанный пассажир Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Протасевич был задержан. Позднее выяснилось, что рейс продолжился без шестерых пассажиров — двух граждан Белоруссии и четырех россиян.

Литва призвала страны Евросоюза признать инцидент нарушением правил Международной организации гражданской авиации (ICAO) и приостановить членство Белоруссии в этой организации. Также Вильнюс считает необходимым европейским перевозчикам избегать воздушного пространства Белоруссии.