Россия
 
Последние новости
В России предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление врачей
Детское увлечение умершего врача сделало его родных миллионерами
Госсекретарь США завил об опасности для американцев на борту самолета Ryanair
На пляжной вечеринке задержали почти 150 человек
Победители «Евровидения» захотели выступить в России
Госсекретарь США оценил переговоры с Лавровым в Рейкьявике
50-летняя ведущая прошлась по улицам в топе без белья
Рогозин назвал Польшу и Молдавию «воздушными пиратами»
Появилась запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера минского аэропорта
Новости партнеров

Ветеран ФСБ оценил операцию по задержанию создателя Telegram-канала Nexta

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: PHIL NOBLE / Reuters

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров оценил операцию по задержанию создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Белоруссии. Об этом он рассказал РИА Новости.

Гончаров отметил, что экстренная посадка самолета в Минске и задержание Гончарова являются первой подобной схемой в истории спецслужб. «Я такую комбинацию на своей памяти вижу первый раз», — подчеркнул он.

Ранее белорусские правозащитники заявили, что власти Белоруссии, вероятно, задержали девушку создателя Telegram-канала Nexta, которая летела вместе с ним на борту экстренно приземлившегося в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан в стране иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Литва призвала ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии
В Белоруссии заявили о задержании девушки создателя Telegram-канала Nexta
В Белоруссии заявили о шести невылетевших из Минска пассажирах Ryanair