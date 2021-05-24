Ветеран ФСБ оценил операцию по задержанию создателя Telegram-канала Nexta

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров оценил операцию по задержанию создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Белоруссии. Об этом он рассказал РИА Новости.

Гончаров отметил, что экстренная посадка самолета в Минске и задержание Гончарова являются первой подобной схемой в истории спецслужб. «Я такую комбинацию на своей памяти вижу первый раз», — подчеркнул он.

Ранее белорусские правозащитники заявили, что власти Белоруссии, вероятно, задержали девушку создателя Telegram-канала Nexta, которая летела вместе с ним на борту экстренно приземлившегося в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан в стране иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.