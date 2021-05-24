Премьер-министр Белоруссии рассказал Мишустину об инциденте с самолетом Ryanair

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провел телефонные переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, в ходе которых проинформировал его об инциденте с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Белоруссии Александра Исаева в Facebook.

По ее словам, премьер-министры также обсудили график ближайших контактов на правительственном уровне и ход работы над союзными программами.

«В ходе разговора глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Беларуси и России в области внешней политики проинформировал своего российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси», — написала Исаева.

По словам Исаевой, в этом контексте «особенно выделяются» латвийские должностные лица, «совершившие неприемлемый поступок» в отношении государственного флага республики. Она отметила, что это противоречит всем нормам межгосударственных отношений, в связи с инцидентом белорусской стороной были приняты «адекватные меры реагирования».

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белый стяг с «Погоней». В городе в настоящее время проходит чемпионат мира по хоккею.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска, совершил экстренную посадку в Минске. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.