Белоруссия не подтвердила сообщение о теракте на борту самолета Lufthansa

Сообщение о возможном теракте на борту рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa, поступившее ранее на электронную почту Национального аэропорта Минск, не подтвердилось. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс. Национальный аэропорт Минска работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

Ранее 24 мая сообщалось, что в Минске высадили из самолета пассажиров немецкой авиакомпании Lufthansa. Лайнер в 14:20 по местному времени (совпадает с московским) должен был вылететь во Франкфурт. Представители аэропорта заявили, что «ничего экстраординарного» не происходит.

Ранее крупнейшая фракция Европарламента призвала государства-члены Европейского союза (ЕС) к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией. Предлагается отменить все полеты в воздушном пространстве страны и ввести четвертый пакет санкций в ее отношении.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших от белорусской стороны. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.