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В России оценили последствия решения ЕС запретить Белоруссии полеты в Европу

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник прокомментировал решение ЕС запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Европу. В беседе с «Лентой.ру» он выразил мнение, что Минск может принять ответные меры и закрыть воздушное пространство для европейских авиакомпаний.

По его словам, угрозы банкротства белорусских авиакомпаний нет. «Понятно, что неудобно будет гражданам, которые выполняют полеты. [Также] Белоруссия может закрыть свое воздушное пространство для Европы», — сказал он.

Сытник также выразил мнение, что если Россия закроет свое воздушное пространство для Европы, то «потом все сразу быстро восстановится». В пример он привел ситуацию, возникшую ранее между США и Китаем. «Американцы тоже запретили китайцам летать, китайцы запретили летать американцам, но не более трех дней продолжалась эта борьба. Потом сели, договорились, что так делать не надо», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Европейский союз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС. Саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

Такое решение было вызвано тем, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.

Предыстория: ЕС решил запретить авиакомпаниям Белоруссии полеты в Европу
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