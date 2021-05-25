Запрещенным для полетов в Европу белорусским авиакомпаниям нашли замену в России

Вместо белорусских авиакомпаний, которым решили запретить полеты в Европу после инцидента с самолетом Ryanair, рейсы будут выполнять российские воздушные суда. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

«Белорусские авиакомпании не смогут выполнять под своим флагом полеты, за них будут летать российские самолеты. Братской республике мы, конечно, можем помочь. Но это чисто политическое решение, никак не связанное с посадкой этого воздушного судна», — сказал он.

Комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, Сытник заявил, что согласно международным документам, в частности, Международной организации гражданской авиации, воздушное судно, использующее воздушное пространство другого государства, выполняет законы этого государства.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Сытник заявил, что Белоруссия может принять ответные меры на решение ЕС запретить полеты в Европу. По его словам, угрозы банкротства белорусских авиакомпаний нет, однако подобные меры могут создать препятствия для пассажиров.

25 мая Европейский союз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС. Саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

Это было вызвано тем, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.

В этой связи ряд европейских авиакомпаний начал отменять рейсы в Белоруссию, а полеты осуществлять в обход республики.