Полет российской авиакомпании в обход Белоруссии объяснили

В авиакомпании Utair объяснили, почему самолет, вылетевший из Москвы в Калининград, следовал по маршруту в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя перевозчика.

Так, согласно информации источника, планирование траектории движения происходило из расчета «топливной эффективности». В связи с этим полет в Калининград проходил не над территорией республики, а обратный рейс — через нее.

«Никаких извещений, ограничивающих полеты над Белоруссией, не было», — добавили в Utair.

Ранее сообщалось, что 24 мая самолет Utair, выполнявший рейс из Москвы, улетел в Калининград в обход воздушного пространства Белоруссии. Уточняется, что до 23 мая перелеты по этому маршруту осуществлялись через территорию республики, но с 23 мая перевозчик начал летать через Латвию и Литву.