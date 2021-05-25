Singapore Airlines прекратит полеты над Белоруссией

Авиакомпания Singapore Airlines изменила маршруты полетов, чтобы прекратить использование воздушного пространства Белоруссии. Об этом пишет Channel NewsAsia.

Как заявил представитель перевозчика, в настоящее время компания перенаправляет европейские рейсы и внимательно следит за развитием ситуации.

Также уточняется, что на сегодняшний момент авиакомпания не выполняет никаких рейсов, проходящих через воздушное пространство республики.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что полеты в воздушном пространстве Белоруссии приостановили голландская авиакомпания KLM и немецкая Lufthansa. То же самое решение приняла латвийская национальная авиакомпания AirBaltic.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших от белорусской стороны. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.