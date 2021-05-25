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Кремль прокомментировал бойкот воздушного пространства Белоруссии

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление из-за решения западных стран бойкотировать воздушное пространство Белоруссии. Его комментарий приводит РИА Новости во вторник, 25 мая.

«Облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, для любой авиакомпании очень накладно», — заметил он.

По его словам, подобные решения следует принимать после анализа ситуации, однако «европейские коллеги пошли по другому пути». Песков добавил, что в итоге заплатят за это решение пассажиры, вынужденные лететь дольше.

Ранее Совет ЕС призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, который был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Данные об этом не подтвердились, а белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

На призыв уже ответили французские, австрийские, сингапурские и финские авиакомпании.

Кроме того, Европейский союз решил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты своих стран и находиться в их воздушном пространстве.

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