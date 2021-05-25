Китай обратился к Белоруссии и Евросоюзу из-за ситуации вокруг самолета Ryanair

Евросоюз и Белоруссия должны проявить сдержанность до полного прояснения ситуации вокруг принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. С таким призывом Китай обратился к Минску и Брюсселю. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел страны Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«Мы обратили внимание на поступившую информацию и считаем, что факты, касающиеся данного инцидента, не до конца понятны», — отметил дипломат. Лицзянь подчеркнул, что Белоруссии и Евросоюзу необходимо «избежать эскалации» в отношениях.

Ранее Европейский союз решил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты своих стран и находиться в их воздушном пространстве. Кроме того, саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.