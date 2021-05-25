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Байден поддержал введение санкций против Белоруссии

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Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден поддержал призыв Евросоюза (ЕС) ввести санкции против Белоруссии из-за инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер поручил своей администрации в тесном сотрудничестве с ЕС, а также международными организациями предложить варианты привлечения к ответственности людей, которые причастны к экстренной посадке лайнера. «Я приветствую сообщения, что ЕС призвал к целенаправленным экономическим санкциям и прочим мерам», — сказал Байден.

Ранее президент США призвал освободить Протасевича «и других политических заключенных, несправедливо содержащихся под стражей режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко». Политик также добавил, что оценивает случившееся как «позорное нападение на политическое инакомыслие и свободу прессы».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

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