В МИД Польши высказали уверенность в избиении Протасевича в тюрьме

Основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, вероятно, избивали в тюрьме, об этом можно сказать по его внешнему виду. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио, передает «Газета.Ru».

Дипломат прокомментировал видеозапись из СИЗО с Протасевичем, где он сообщил об отсутствии проблем со здоровьем.

«На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека», — высказал уверенность замглавы МИД.

Яблоньский добавил, что польский МИД установил контакт с родственниками Протасевича. Они, в свою очередь, сообщили, что о здоровье Романа им доподлинно ничего не известно.

24 мая было опубликовано первое видео c Протасевичем из СИЗО. Он заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации массовых беспорядков в Минске.

Перед этим мать Протасевича рассказала о том, что ее сын найден в одной из минских больниц.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Позднее белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.