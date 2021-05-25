Названы главные пострадавшие от запрета на полеты белорусских авиалиний в Европу

Главными пострадавшими от запрета на полеты белорусских авиалиний в Европу могут стать жители страны, а не ее руководство. Об этом лидер французского движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFM TV.

Ле Пен назвала принудительную посадку лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержание находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича серьезным нарушением международного права, отметив, что на белорусское правительство вполне справедливо обрушился шквал критики. «[Но] когда вводятся санкции, они должны быть направлены на политических лидеров, а не влиять на жизни обычных людей, которые не несут ответственности за произошедшее», — заявила политик.

Ранее Европейский союз решил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты своих стран и находиться в их воздушном пространстве. Кроме того, саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.