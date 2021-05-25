В МИД России рассказали о снятых с рейса Ryanair в Минске гражданах

Среди граждан, экстренно снятых с рейса компании Ryanair, были граждане Белоруссии и Греции и всего одна россиянка. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

Речь идет о Софии Сапеге, девушке создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Тем самым Захарова опровергла информацию о том, что из самолета высадили четверых россиян.

«Второй день читаю про неких "четырех российских граждан", которые якобы вышли в Минске из самолета и не вернулись на борт. Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: "[Александр] Петров и [Руслан] Боширов — это ясно. А остальные двое кто?"» — написала дипломат.

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко заявил, что с рейса сняли шестерых пассажиров: двое из них — граждане Белоруссии, еще четверо — России.

Сейчас Сапега находится в изоляторе на Окрестина. Точное местонахождение Протасевича неизвестно: 24 мая с ним опубликовали видео из СИЗО.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

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