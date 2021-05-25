Адвокату девушки создателя NEXTA не дали встретиться с ней в СИЗО

Адвокату задержанной в Минске девушки создателя Telegram-канала NEXTA Софии Сапеги не дали увидеться со своей подзащитной. Об этом рассказал ТАСС отец задержанной Сергей Дудич.

По его словам, сейчас Сапега, которая является гражданкой России, находится в следственном изоляторе на Окрестина. «Власти пока не дают никаких комментариев. Известно только, что обвинение ей не предъявлено», — сказал Дудич. Он добавил, что связался с посольством России в Белоруссии. Дипломаты пообещали помочь и направить запрос на консульский доступ к задержанной.

София Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

После посадки сведения о бомбе на борту не подтвердились. Белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС, страны Евросоюза сочли действия Минска актом государственного терроризма и провокацией с целью ареста оппозиционера.

25 мая на белорусском ТВ телеведущий Григорий Азаренок призвал демонстрантов и лидеров протеста, находящихся за рубежом, вернуться на родину для суда и намекнул, что в противном случае они могут быть убиты. «Пока не поздно — бегите на Родину! В тюрьме — не в земле», — сказал журналист.