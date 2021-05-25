На белорусском ТВ рассказали о «сливе полоумных крыс» из оппозиции

Белорусский журналист Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ назвал представителей белорусской оппозиции «полоумными крысами» и призвал их вернуться в республику для суда. Фрагмент передачи появился в Telegram-канале Skabeeva.

По словам ведущего, инцидент с задержанием создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является результатом его «слива» спецслужбами европейских стран. «Они реально такие тупые? Они реально верят, что Запад их ценит и защитит?» — сказал Азаренок.

Он также намекнул, что в случае невозвращения на родину оставшиеся за рубежом оппозиционеры могут быть убиты. «Пока не поздно — бегите на Родину! В тюрьме — не в земле», — сказал журналист и призвал несогласных требовать освобождения Протасевича у бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Ранее отец задержанного главреда Дмитрий Протасевич заявил, что его сына избили в СИЗО. Мужчина уверен, что об этом свидетельствует видеозапись, на которой оппозиционер заявляет о готовности сотрудничать со спецслужбами. «Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре (возможно, сломан) и левая сторона лица. Пачка даже не его сигарет», — сказал отец.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича.

В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.