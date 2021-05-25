Захарова увидела истерику в реакции Запада на инцидент с самолетом Ryanair

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова увидела истерику в реакции Запада на инцидент с экстренной посадкой борта авиакомпании Ryanair в Минске. Слова дипломата передает ТАСС.

Захарова напомнила, что в западных странах происходили насильственные захваты, аресты «без суда и следствия» на основе провокаций и подброшенных материалов и случаи незаконного переправления граждан третьих стран. Она подчеркнула, что для западных лидеров подобные ситуации не имеют значения, «это норма, рутина». Дипломат заключила, что наблюдаемая истеричная реакция объясняется тем, что Белоруссия является важным игроком международной повестки.

В своем комментарии 24 мая о ситуации в Минске Захарова отметила, что жизнь «цивилизованных демократий» по принципу quod licet Iovi, non licet bovi («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» — прим. «Ленты.ру») потеряла свою актуальность, так как мировые лидеры утратили свои главные управленческие качества. «Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали», — добавила она.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.