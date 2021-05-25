Во Франции заявили о выигрыше России от санкций Евросоюза

Франция стала жертвой санкций Евросоюза против России, тогда как для Москвы они обернулись лишь выигрышем. Об этом лидер французского движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFM TV.

Ле Пен отметила, что от введения санкций особенно выиграл сельскохозяйственный сектор российской экономики. По ее словам, веских причин сохранять санкции против России нет. «Мы можем отменить эти санкции, которые оказали эффект, противоположный тому, на который мы рассчитывали, и восстановить нормальные отношения», — заявила политик.

Кандидат на предстоящих в 2022 году президентских выборах также заявила о желании изменить баланс в отношениях Франции с Россией и США. По мнению Ле Пен, Парижу необходимо выработать «суверенный» и свой особый подход к отношениям с двумя державами.

Ранее правительство Великобритании допустило введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.