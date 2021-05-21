Евросоюз назвал цель в отношениях с Россией

Евросоюз назвал достижение стабильности главной целью в отношениях с Россией. Об этом сообщает ТАСС высокопоставленный представитель европейского политического объединения.

Дипломат отметил, что пути развития отношений с Москвой будут обсуждаться в рамках стратегической дискуссии на саммите ЕС в Брюсселе 24 мая. «Посмотрим, куда дискуссия приведет. Конечно, некоторые страны могут сказать, что нужны новые санкции, другие могут выступить против», — заключил он. По его информации, в ходе обсуждения Евросоюз заявит об осуждении решений российских властей в отношении европейских стран.

Представитель Евросоюза отметил, что Европа в отношениях с Россией продолжит следовать ранее выработанным принципам. В их список включено соблюдение Минских соглашений по ситуации с Украиной, развитие взаимодействия ЕС со странами СНГ и противодействие Москве в случае существенных разногласий.

16 мая комитет Европарламента по международным отношениям сформулировал в своем докладе новые основные принципы построения отношений с Москвой. Среди них есть введение санкций, финансовый контроль, организация международных расследований и противодействие угрозе безопасности.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, в котором были указаны только США и Чехия. На это глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает необоснованными обвинения Москвы в недружественных действиях иностранных государств.