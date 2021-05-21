Мир
 
Последние новости
Российские военные вертолеты заметили в ЦАР
Российская чиновница съездила в Крым и ужаснулась сервису
99-летняя пенсионерка устала бездельничать и вышла на работу
Российский пловец выиграл золото чемпионата Европы
Названы открывшие границы для привитых россиян страны
Украина выступила за последовательное выполнение Минских соглашений
Задержан взявший в рабство пастуха российский фермер
Xiaomi Mi 11 привезли в Россию
Российскую школьницу изнасиловали на пробежке в лесу
Массовая драка российских прокуроров в баре попала на видео
Новости партнеров

Евросоюз назвал цель в отношениях с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз назвал достижение стабильности главной целью в отношениях с Россией. Об этом сообщает ТАСС высокопоставленный представитель европейского политического объединения.

Дипломат отметил, что пути развития отношений с Москвой будут обсуждаться в рамках стратегической дискуссии на саммите ЕС в Брюсселе 24 мая. «Посмотрим, куда дискуссия приведет. Конечно, некоторые страны могут сказать, что нужны новые санкции, другие могут выступить против», — заключил он. По его информации, в ходе обсуждения Евросоюз заявит об осуждении решений российских властей в отношении европейских стран.

Представитель Евросоюза отметил, что Европа в отношениях с Россией продолжит следовать ранее выработанным принципам. В их список включено соблюдение Минских соглашений по ситуации с Украиной, развитие взаимодействия ЕС со странами СНГ и противодействие Москве в случае существенных разногласий.

16 мая комитет Европарламента по международным отношениям сформулировал в своем докладе новые основные принципы построения отношений с Москвой. Среди них есть введение санкций, финансовый контроль, организация международных расследований и противодействие угрозе безопасности.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, в котором были указаны только США и Чехия. На это глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает необоснованными обвинения Москвы в недружественных действиях иностранных государств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЕС отреагировал на российский список недружественных стран
В России заявили о безразличии Европы к войне на Украине
Россия разочаровалась в Германии как лидере