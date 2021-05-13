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В России заявили о безразличии Европы к войне на Украине

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Богдан Безпалько
Богдан Безпалько
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Европа озабочена не тем, что на востоке украинского государства идет война и гибнут люди, а тем, что ей не удается контролировать происходящие на Украине процессы. Так в ответ на публикацию Bloomberg о возможном присоединении самопровозглашенных республик Донбасса к России описал позицию Евросоюза (ЕС) член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Его цитирует РИА Новости.

По словам Безпалько, ЕС волнует перспектива выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Он заявил, что документ, на который ссылается издание, носит антироссийский характер, но ничего не меняет и ничего не решает.

Ранее Bloomberg со ссылкой на полученный документ ЕС, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24-25 мая, сообщил, что Евросоюз обеспокоен возможным присоединением Донбасса к России, которое якобы готовит Москва. В документе утверждается, что организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) и выдача паспортов местным жителям направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России.

Очередное обострение ситуации в Донбассе выпало на конец марта. ДНР, ЛНР и Киев обвиняли друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники. На Украине заявляли, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отрицает обвинения в агрессивных действиях.

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