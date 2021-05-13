В Евросоюзе забеспокоились насчет возможного «присоединения» Донбасса к России, которое якобы готовит Москва. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полученный документ ЕС, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24-25 мая.

В документе утверждается, что организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) и выдача паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России».

Кроме того, в документе сообщается о возможной блокировке вступления Украины в НАТО и ЕС в случае предоставления автономии Донбассу.

В конце марта началось очередное обострение ситуации на линии фронта в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняли друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники. В связи с этим Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. В Москве отрицали обвинения в агрессивных действиях.