ЕС предрек блокировку вступления Украины в НАТО в случае автономии Донбасса

Евросоюз (ЕС) предрек блокировку вступления Украины в НАТО и ЕС в случае предоставления автономии Донбассу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полученный документ ЕС, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24-25 мая.

В документе также содержится перечень ряда шагов, которые сообщество может предпринять для «повышения устойчивости» Украины к «действиям со стороны России». Речь идет в том числе об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов.

Кроме того, ЕС утверждает, что Россия готовит фактическое присоединение Донбасса. Организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям якобы направлена на «фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России». Согласно тексту документа, решение о введении дополнительных рестрикций в отношении России со стороны сообщества будет зависеть от «дальнейшего ухудшения ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить в июне «мощный сигнал» от НАТО, который станет подтверждением намерений его членов принять республику в свои ряды.

В конце марта началось очередное обострение ситуации на линии фронта в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняли друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники. В связи с этим Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. В Москве отрицали обвинения в агрессивных действиях.