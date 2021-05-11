Зеленский захотел получить «мощный сигнал» от НАТО

Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить в июне «мощный сигнал» от НАТО, который станет подтверждением намерений его членов принять республику в свои ряды, пишет «Страна.ua».

По словам политика, о намерении западных стран способствовать вступлению Украины в Североатлантический альянс прежде всего свидетельствует официальный визит в страну госсекретаря США Энтони Блинкена, который состоялся в начале мая. «Я думаю, что это не случайность. Мы много о чем говорили. И об увеличении военной помощи не только деньгами, но и техникой», — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что еще до вступления страны в НАТО она сможет рассчитывать на заключение двухстороннего договора с США, который поможет восстановить национальную безопасность и поддержать украинскую армию в конфликте в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил о прекратившейся эскалации на украинских границах и отметил, что угроза «полномасштабного вторжения России» миновала. В связи с этим он призвал власти укреплять боеспособность армии, чтобы не допустить очередного обострения конфликта.