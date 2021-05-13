В России ответили на беспокойство ЕС насчет возможного присоединения Донбасса

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на беспокойство Евросоюза насчет возможного присоединения Донбасса к России. В беседе с «Лентой.ру» сенатор отметил, что подобные заявления — очередная провокация Запада.

«Евросоюз принимает интеграцию только своих стран, со своим парламентом, правительством Евросоюза, там все это нормально. Мы хотим такую же экономическую интеграцию на постсоветском пространстве провести, Украина, юго-восток Украины нормально бы смотрелись в Евразийском пространстве», — сказал Джабаров.

Парламентарий отметил, что о присоединении Донбасса к России речь не идет. По его словам, никто из официальных лиц страны никогда не делал таких заявлений. «Поэтому я считаю, что это очередная провокация Запада. Они там опасаются, но это не им решать. Если народ Украины примет такое решение, то это они принимают решение, но не Россия», — отметил политик.

Джабаров добавил, что Россия продолжит оказывать Донбассу помощь. «Об этом говорил наш президент. Мы их в беде не бросим, если что-то случится. Россия всегда поможет. Там почти полмиллиона граждан России живет. Конечно будем помогать. Но это не вопрос присоединения», — заключил сенатор.

Ранее Bloomberg со ссылкой на полученный документ ЕС, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24-25 мая, сообщил, что Евросоюз обеспокоен насчет возможного присоединения Донбасса к России, которое якобы готовит Москва. В документе утверждается, что организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) и выдача паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России».

Очередное обострение ситуации в Донбассе выпало на конец марта. ДНР, ЛНР и Киев обвиняли друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники. На Украине заявляли, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отрицает обвинения в агрессивных действиях.