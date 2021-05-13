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Россия разочаровалась в Германии как лидере

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия разочарована поведением Германии в качестве государства-председателя Совета Европы (СЕ). Берлин старался выступать как лидер антироссийских сил, а не общеевропейской организации. С такой оценкой поведения ФРГ выступила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы разочарованы председательством Германии в этой структуре, руками которой была организована эта атака на нашу страну. На протяжении всех шести месяцев Берлин вел себя не как лидер общеевропейской организации, а как флагман антироссийских сил, ставил блоковые интересы выше уставной цели Совета Европы, а именно укрепления единства между его членами», — приводит агентство слова Захаровой.

10 мая декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов заявил, что причину расхождений между ЕС и Россией стоит искать в политическом курсе США, так как именно американцы толкают блок к противостоянию с Москвой.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась на агрессивное поведение России и заявила, что из-за этого перед трансатлантическими партнерами стоит цель изменения сил в мире. Она также назвала вызовом для США и Европы экономическое и политическое усиление Китая.

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