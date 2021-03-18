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Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма

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Василий Небензя
Василий Небензя
Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя усомнился в том, что Германия поможет Украине вернуть Крым. Об этом он заявил в ходе неформального заседания Совета Безопасности ООН по Крыму, передает РИА Новости.

По его словам, украинский посол в Германии Андрей Мельник утверждал, что у Берлина есть долг перед Украиной, в связи с чем страна должна помочь вернуть полуостров. «Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого», — подчеркнул Небензя. Постпред России добавил, что вряд ли эти шаги будут успешными.

Мельник в статье для Berliner Zeitung назвал помощь Германии в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в то время регион находился в составе РСФСР, то есть России. «И если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», — отметила она.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.

Предыстория: Захарова ответила украинскому послу на слова об ответственности Германии за Крым
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