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В Госдуме ответили на заявление Украины об обязанности Германии вернуть Крым

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Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Заявления, подобные тому, что сделал посол Украины в Германии об обязанности Берлина вернуть Крым, недопустимы в контексте международного сотрудничества. Так на слова дипломата ответил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает RT.

«С точки зрения международной дипломатии это полный абсурд, с точки зрения официального Киева, видимо, вполне нормально», — сказал он. Парламентарий отметил, что ни Германия, ни кто-либо еще не вернут Крым, потому что не могут и «не хотят ввязываться в заведомо безнадежную авантюру».

Бальбек добавил, что посол Украины в Германии Андрей Мельник, как утопающий, «хватается за все соломинки» и действует с напором.

Ранее сообщалось, что Мельник в статье для издания Berliner Zeitung назвал помощь Германии в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.

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