Организатор блокады Крыма пожалел о реакции мира на присоединение полуострова

Один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев вспомнил о неожиданной реакции мира на события 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Его слова приводит турецкое агентство Anadolu.

«Я думал, что реакция мира будет другой, она должна была быть очень жесткой, но, к сожалению, этого не произошло», — заявил он, добавив, что не ожидал, что спустя семь лет Крым все еще будет находиться в составе России.

Джемилев, которого Россия считает организатором продовольственной блокады Крыма, также оценил политику, проводимую Москвой в Крыму. По его словам, российские власти специально направляют на полуостров большое число людей из других регионов страны, чтобы в дальнейшем иметь возможность влиять на Украину. «Даже если России придется покинуть Крым, она оставит там свое население. Россия привозит своих людей, чтобы влиять на политику Украины», — пояснил украинский депутат.

Ранее в марте Джемилев предрек конец «оккупации» Крыма к 2034 году. До этого он также выражал надежду, что в «деоккупации» полуострова примет участие президент США Джо Байден.

Джемилев совместно с другими лидерами «Меджлиса крымско-татарского народа» — Рефатом Чубаровым и Ленуром Ислямовым — в сентябре 2015 года организовали так называемую продовольственную блокаду Крыма. При поддержке боевиков запрещенной в России группировки «Правый сектор» они блокировали въезд грузовиков с украинскими товарами на территорию полуострова.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.