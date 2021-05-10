Политолог назвал причину ухудшения отношений России и Европы

Отношения России и Европы ухудшаются, несмотря на многочисленные попытки Москвы развивать партнерство. Причину такого явления в беседе с порталом Life.ru назвал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

По мнению эксперта, корень противостояния следует искать в США. Он отметил, что Брюссель нуждается в американском покровительстве, в то время как Вашингтон рассчитывает на политическую лояльность со стороны Евросоюза. «Америка, которая сейчас начала рискованную игру против России и Китая, заинтересована в европейских союзниках, поддержке. Тут наблюдается взаимное совпадение интереса и идеологического созвучия», — пояснил политолог.

Шатилов также добавил, что Россия 20 лет старалась наладить отношения с Европой, однако все время встречалась с непониманием. По мнению специалиста, ЕС лишь пытался навязать Москве свои ценности, а теперь же удивляется, что диалог нарушен.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась на агрессивное поведение России и заявила, что из-за этого перед трансатлантическими партнерами стоит цель изменения сил в мире. Она также назвала вызовом для США и Европы экономическое и политическое усиление Китая.