Слуцкий возмутился новыми принципами Европарламента в общении с Россией

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмутился пятью принципами, сформулированными Европарламентом (ЕП) для общения с Россией, и назвал доклад ЕП русофобским. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий указал, что евродепутаты собрались признать нелегитимными выборы в российскую Думу, которые должны пройти в сентябре. «Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальсифицированными», — отметил Слуцкий.

По его словам, Брюссель, по сути, предлагает реализовать «венесуэльско-белорусский сценарий» по вмешательству в выборы. «Но ничего у вас, господа, не выйдет! Все планы по объявлению нового созыва Думы нелегитимным потерпят сокрушительное фиаско», — заявил Слуцкий, сообщив, что Россия обязательно пригласит международных наблюдателей, голосование будет проведено прозрачно и честно.

Депутат добавил, что рекомендации Европейского парламента «заставляют еще раз задуматься об адекватности наших, с позволения сказать, партнеров и коллег», никакие «печеньки» при попытках вторжения в дела России не сработают.

Ранее комитет по международным отношениям ЕП обозначил основные принципы при взаимодействии Европы с Москвой. Среди них оказались противостояние «русскоязычной пропаганде» и борьба с «российским вмешательством» в дела Евросоюза, поддержка демократически настроенных россиян, непризнание выборов в Госдуму в сентябре в случае фальсификаций, объединение с США в разработке санкций, финансовой помощи и поддержке активистов-правозащитников, совместное давление Евросоюза и НАТО на Кремль для возвращения Донбасса Украине.