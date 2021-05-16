Слуцкий назвал реакцию Европы на происходящее вокруг Медведчука «потрясающей»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «потрясающей» реакцию Европы на происходящее вокруг главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он выразил мнение в эфире передачи на Youtube-канале «Соловьев Live».

«То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, "внутреннее дело Киева"», — сказал депутат.

При этом мировое сообщество, по его словам, «просто выпрыгивает из штанов», если Россия кого-то «якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает». Слуцкий добавил, что процесс против украинского политика ведется «совершенно под надуманным предлогом», так как Медведчук становится с каждой неделей «все более неудобным».

14 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Позже в доме Медведчука начались обыски. Перед этим Медведчука отправили под домашний арест. Депутату вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.