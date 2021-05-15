На Украине назвали условие обмена Медведчука на осужденных в России украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил, что Киев может обменять Виктора Медведчука, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на осужденных в России украинцев. Политик сообщил, что такой обмен будет возможен, если Медведчуку вынесут обвинительный приговор. Об этом сообщает ТАСС.

В эфире телеканала «Украина» Данилов ответил на вопрос об условиях возможного обмена «народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов, которых удерживают в российских тюрьмах». Политик сообщил, что это решение будет принято президентом Украины, и что при возможности обмена Украина охотно его осуществит.

Ранее Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Позже в доме Медведчука начались обыски. 14 мая Медведчука отправили под домашний арест. Депутату вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.