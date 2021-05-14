Медведев назвал «охотой на ведьм» арест Медведчука

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал незаконными и безосновательными санкции Киева против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его слова приводятся на сайте «Единой России».

Медведев напомнил, что Медведчук и его сопартиец Тарас Козак были осуждены по подозрению в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Политик подчеркнул, что Крым не является территорией Украины, поэтому формулировка обвинений абсурдна.

«Придумать очередной дурацкий повод всегда можно. Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью», — добавил председатель «Единой России».

Медведев заявил, что настойчивое преследование Медведчука — это попытка уничтожить политика, который не боится жестко критиковать действия Киева и выступает за нормализацию отношений с Россией. Он отметил, что подобные действия приведут к деградации системы украинской власти и «обострят ее политическое слабоумие». Зампред Совбеза подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде следует решать внутренние и внешние проблемы страны, а не заниматься «охотой на ведьм».

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение выразило намерение ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ.

13 мая Печерский районный суд Киева принял решение поместить Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Тарас Козак покинул территорию Украины и не планирует возвращаться, заявил 11 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов. Медведчук, в свою очередь, сообщил, что его сопартиец в настоящее время находится на лечении в Белоруссии. Он добавил, что видел Козака после оглашения подозрения и отметил, что тот возмущен решением.