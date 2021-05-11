Раскрыто местонахождение обвиненного в госизмене соратника Медведчука

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов раскрыл местонахождение обвиненного в государственной измене депутата Верховной Рады Тараса Козака — соратника главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, сообщает «Страна.ua».

По данным спецслужб, политик некоторое время назад отправился в Россию и намерен оставаться там. «Возможно, уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину», — сказал Баканов. Он также подтвердил заявление ОПЗЖ, что Медведчук находится на территории Украины, однако заверил, что точное его местонахождение СБУ неизвестно.

Ранее Баканов раскрыл суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ.