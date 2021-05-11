«Оппозиционная платформа» опровергла слухи о побеге Медведчука в Россию

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин опроверг слухи о побеге главы ее политсовета Виктора Медведчука в Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время Медведчук находится на территории Украины и не собирается скрываться от правосудия. «Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность», — написал Кузьмин.

Депутат также назвал уголовное дело против политика «циничной политической расправой» и пообещал, что его инициаторы ответят за это перед законом. «Медведчук — единственный политик, который борется с внешним управлением Украиной и призывает власти к нормализации отношений с Россией, к миру на Донбассе», — добавил парламентарий.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла суть обвинений против Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ. Местонахождение самого политика пока неизвестно.