Кремль отреагировал на уголовное преследование Медведчука

Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Так на уголовное преследование Медведчука на Украине отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом», — сказал Песков.

Он также добавил, что в Москве хотели бы убедиться, что речь не идет о преследовании по политическим мотивам, о «какой-то кампанейщине», связанной с желанием избавиться от конкурентов.

Пресс-секретарь российского лидера также уточнил, что Медведчук не обращался к РФ за содействием или политическим убежищем. «И вряд ли Россия может оказать ему какую-то помощь на фоне того преследования, которое сейчас имеет место», — добавил Песков.

В руководстве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» связывают уголовное преследование Медведчука с массовыми акциями в честь Дня Победы, которые прошли в стране по инициативе политика. Действия властей они назвали циничной «политической расправой».

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов в Крыму депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ. Местонахождение самого политика пока неизвестно.