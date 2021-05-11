Уголовное дело против Медведчука связали с празднованием Дня Победы

Руководство украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) связало возбуждение уголовного дела о государственной измене против главы ее политсовета Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака с массовыми акциями в честь Дня Победы, которые прошли в стране по инициативе политика. Сообщение об этом появилось на официальном сайте партии.

Как заявили в ОПЗЖ, 9 мая власти Украины смогли убедиться, что идея партии о необходимости бороться с фашизмом и «национал-радикалами», а также геноцидом собственных граждан нашла поддержку у подавляющей части общества. «Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука. (...) Карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие», — говорится в сообщении.

В партии добавили, что преследование политика является не более чем циничной «политической расправой» и оставили за собой право на принятие «необходимых мер для ограничения произвола и беззакония».

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов в Крыму депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ. Местонахождение самого политика пока неизвестно.