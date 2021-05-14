От Зеленского потребовали отказаться от всех обвинений в адрес Медведчука

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» прокомментировали решение Печерского районного суда Киева, которым для председателя политического совета партии Виктора Медведчука избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает «Страна.ua».

В партии потребовали от президента Украины Владимира Зеленского «отказаться от всех фальсифицированных обвинений».

«Явная пустота обвинений заставила суд отказать во взятии оппозиционного политика под стражу. А мера пресечения в виде "домашнего ареста" является только результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны правящей верхушки (...). Репрессии против оппозиции — это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти», — говорится в заявлении.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что «организованная властью травля» Медведчука — это «явный показатель скатывания Украины к диктатуре».

13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Политика обязали сдать заграничный паспорт.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски.

Служба безопасности Украины раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.