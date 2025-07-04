Боец ВСУ специально попал в плен ради воссоединения с матерью

Пленный Больбот заявил, что хотел попасть в плен ради воссоединения с матерью

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Больбот отказался от обмена и выразил желание остаться в России. Он рассказал, что хотел попасть в плен, чтобы воссоединиться с родными. Его слова передает ТАСС.

«Я хочу остаться сейчас в России, у меня мать старенькая, надо же помогать. А жену потом как-нибудь перетянуть уже», — поделился боец. По его словам, он пытался получить российское гражданство еще когда жил на Украине, но так и не смог этого сделать.

О соответствующих планах Больбота свидетельствуют и его записи в личном дневнике, который он вел на фронте. По словам бойца, он стремился попасть в плен, чтобы оказаться ближе к матери и родным.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что в ВСУ мобилизуют даже тех, кто не может передвигаться без костылей.