Соратник Медведчука объяснил арест лидера партии

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Харьковского горсовета Андрей Лесик объяснил в эфире телеканала «Перший Незалежный» арест председателя политсовета партии Виктора Медведчука.

По его мнению, с помощью обвинений в госизмене власти Украины пытаются изолировать Медведчука перед возможными досрочными выборами в Верховную Раду. «Больше ничего умнее не придумали. Но они не ожидали, что Медведчук не скроется, они уже по ходу ориентировались», — заявил Лесик.

13 мая Печерский районный суд Киева принял решение поместить Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Политика также обязали сдать заграничный паспорт. Позднее в Офисе генерального прокурора сообщили, что ведомство примет решение об обжаловании ареста Медведчука после получения полного текста решения суда и изучения всех мотивов суда.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски.