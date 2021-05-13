Прокуратура допустила обжалование решения об аресте Медведчука

Прокуратура примет решение об обжаловании ареста председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука после получения полного текста решения суда. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Офисе генерального прокурора.

«После получения полного текста решения и изучения всех мотивов суда будет принято решение о его обжаловании», — допустили в ведомстве.

Ранее судья Печерского районного суда Киева Вячеслав Пидпалый принял решение поместить председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Позже в доме Медведчука начались обыски.

Позднее Служба безопасности Украины раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.