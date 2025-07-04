Российские дроны ударили по киевскому аэропорту

RusVesna: Российские дроны нанесли удар по аэропорту в Киеве

Киев оказался под ударами российских беспилотных летательных аппаратов. В частности, атаке подвергся аэропорт столицы Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Огромный рой ударных дронов атакует Киев и аэропорт "Жуляны" (просторечное название киевского аэропорта, — прим. "Ленты.Ру")», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом аэропорту находится позиционный район зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как отмечает RusVesna, в город продолжают прибывать дроны.

Ранее военкоры сообщили об ударах гиперзвуковыми «Кинжалами» по Киеву.