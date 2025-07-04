В Турции лесные пожары подобрались к городу с многомиллионным населением

Reuters: В Турции лесные пожары подошли к Измиру, где проживают 4,5 млн человек

В Турции лесные пожары подобрались к городу с многомиллионным населением, Измиру. Об этом сообщает Reuters.

В Измире проживает 4,5 миллиона человек, это третий по величине город Турции и крупный курортный центр. Пламя охватило жилые районы в районе Чешме, находящемся в 80 километрах от Измира, власти перекрыли дороги, из провинции эвакуировали свыше 42 тысяч человек. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что лесные пожары на западе страны повредили около 200 домов, пострадавшим предоставлено временное жилье. в четверг также вспыхнули другие пожары в южной курортной провинции Анталья и недалеко от Стамбула. Жертвами стали два человека, пожилой мужчина и сотрудник лесного хозяйства.

Масштабные возгорания вызваны высокими температурами, низкой влажностью и сильными ветрами. Некоторые из них были локализованы. К тушению привлечены девять самолетов, 22 вертолета и 1100 пожарных машин.

Ранее сообщалось, что житель Турции пытался избавиться от клеща и устроил лесной пожар, уничтоживший 12 гектаров земли. Инцидент произошел в провинции Маниса.