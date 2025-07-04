В Минпросвещения высказались об отмене ОГЭ

Минпросвещения: Полная или частичная отмена ОГЭ в России не рассматривается

Вопрос полной или частичной отмены ОГЭ в России в настоящее время не рассматривается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ министерства просвещения.

«В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается», — высказались в министерстве.

В ведомстве также отвергли идею возвращения к традиционной форме итоговых экзаментов, которые проводят непосредственно образовательные организации. В Минпросвещения назвали этот шаг нецелесообразным.

В письме также добавили, что формат ОГЭ имеет структуру и требования, схожие с ЕГЭ. Прохождение ОГЭ дает школьнику возможности попробовать свои силы и подготовиться к ЕГЭ.

В конце июня и начале июля 2025 года мошенники начали активно использовать схему, направленную на сдающих ОГЭ и ЕГЭ. Преступники представляются сотрудниками Рособрнадзора, школ или наблюдателями и предлагают гарантированную сдачу экзамена за определенную плату.