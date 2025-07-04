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01:52, 4 июля 2025Бывший СССР

Бывший солдат ВСУ две недели прятал у себя российских бойцов

Экс-солдат ВСУ Постоенко две недели прятал военнослужащих РФ в своем доме
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Постоенко рассказал, что однажды на протяжении двух недель прятал в своем доме под Красноармейском группу российских бойцов, в то время как по соседству жили украинские солдаты. Этой историей он поделился в беседе с ТАСС.

«Заехали хлопцы [российские военнослужащие]. Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал. Они у меня прожили где-то 16 дней. А по соседству поселились украинцы», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что это произошло незадолго до того, как он попал под обстрел и получил ранение. После этого мужчина эвакуировался в Днепропетровскую область, откуда был мобилизован в ряды ВСУ.

Затем Постоенко прошел 100 километров, чтобы сдаться в плен российским солдатам.

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