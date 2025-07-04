Последствия ударов по ТЦК для Украины оценили

Генерал Липовой: Удары по ТЦК подрывают боеспособность ВСУ

Генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru оценил последствия российских ударов по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для Вооруженных сил Украины.

Он напомнил, что ТЦК являются такими же законными целями для атак, как укрепрайоны и склады с боеприпасами, поскольку занимаются комплектованием и поставкой на фронт мобилизационных резервов.

«Наши подразделения наносят удары по украинским военкоматам, тем самым серьезно затрудняя пополнение, ротацию ВСУ. Удары подрывают боеготовность тех частей, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — отметил Липовой.

По зданию военкомата в Полтаве 3 июля были нанесены удары. Сообщалось, что в результате атаки беспилотников жертвами военные, их количество не уточнялось. Позже появились кадры атаки. На них видно, как три дрона влетают в здание, после чего происходят взрывы. На Украине уточнили, что четыре военнослужащих получили ранения.