Зеленский пригрозил олигархам примером Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский в своей колонке для журнала «Фокус» пригрозил всем олигархам примером председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого 13 мая отправили под домашний арест.

Он анонсировал уменьшение количества олигархов на Украине, пока все они не станут «просто крупными бизнесменами».

«Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук (...). Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет», — написал Зеленский.

14 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест. На него надели электронный браслет.

Ранее Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски.

Служба безопасности Украины раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.