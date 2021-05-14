Зеленский высказался о разрушительном влиянии Медведчука на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в своей колонке для журнала «Фокус» высказался по поводу председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Он назвал его олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну. «С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — написал президент.

Зеленский пообещал, что подобные методы «минусовки» будут предприняты и против других олигархов, пока все они «не станут просто крупными бизнесменами».

О решении Печерского районного суда Киева, накануне отправившего Медведчука под домашний арест, Зеленский ничего не написал.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски.

Служба безопасности Украины раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.