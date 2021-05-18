Нарышкин предупредил о новых провокациях ЕС против России

Руководство ЕС готовит новую провокацию против России — клеветнические обвинения в разжигании Москвой антипрививочного движения за рубежом, предупредил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 18 мая.

«Воистину, нет пределов цинизму и лицемерию», — сказал он, комментируя данные о новой кампании ЕС против РФ.

Глава СВР отметил, что настоящим тормозом для расширения вакцинации в Европе является противодействие еврочиновников. «Европейское агентство по лекарственным средствам, реагируя на неформальные указания высокопоставленных официальных лиц Евросоюза, продолжает блокировать сертификацию российских вакцин», — рассказал он.

Нарышкин подчеркнул, что российская сторона заинтересована в вакцинации населения Европы от коронавируса, в том числе с применением хорошо зарекомендовавшего себя препарата «Спутник V».

Ранее во вторник он опроверг причастность Москвы к кибератакам, отравлениям, взломам и вмешательству в выборы в США. Так он прокомментировал новые обвинения США.

15 мая Белый дом заявил, что Служба внешней разведки (СВР) России причастна к широкомасштабной кампании кибершпионажа с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.