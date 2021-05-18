Нарышкин назвал возможных виновников взлома систем Госдепа и министерств США

За взломом программного обеспечения американской IT-компании SolarWinds могут стоять спецслужбы США и Великобритании. Этих возможных виновников в интервью «Би-би-си» назвал директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Мы посмотрели, кто может быть автором всего этого. Используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании, так пишет газета The Guardian, внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение шифрования», — рассказал глава СВР, уточнив, что не собирается обвинять американские агентства, но «тактика похожа».

Нарышкин подчеркнул, что Москва не причастна к кибератакам, отравлениям, взломам и вмешательству в выборы. По его словам, подобные обвинения «нелепы, убоги и выглядят как плохой детектив».

Ранее Соединенные Штаты обвинили СВР в причастности к широкомасштабной кампании кибершпионажа с использованием технологий SolarWinds. 15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций за «дестабилизирующие действия на международной арене».

В начале 2020 года были взломаны системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, данные с серверов были похищены. Взлом также коснулся министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и Госдепартамента. Госучреждения пользовались услугами фирмы SolarWinds. Вашингтон обвинил в случившемся «русских хакеров».